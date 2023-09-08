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"لمساهمته الفريدة للشعب اليهودي".. منح مستشار ملك المغرب أعلى وسام مدني بإسرائيل

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 08.09.2023 12:47
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يلقي خطابا في تولوز، فرنسا، في 20 مارس 2022 الفرنسية الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يلقي خطابا في تولوز، فرنسا، في 20 مارس 2022 (الفرنسية)

قلد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مستشار العاهل المغربي أندري أزولاي، ميدالية الشرف الرئاسية وهي أعلى وسام مدني في إسرائيل.

من جانبه، أعرب أزولاي عن "اعتزازه الكبير" بخدمة الملك محمد السادس وقبله والده الملك الحسن الثاني، حسبما نقلت وكالة المغرب الرسمية للأنباء، الخميس.

وقال المستشار المغربي إن تسلمه الوسام "تكريم لكل المغاربة".

وأضاف: "كل المغاربة تم تكريمهم اليوم، هو تكريم لبلدي العزيز المغرب بكل روافده العربية والأمازيغية واليهودية من بين روافد أخرى".

وتسلم أزولاي الوسام في حفل كبير جرى تنظيمه في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي، الأربعاء.

وفي السياق، قال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان الخميس، إن منح الميدالية لأزولاي جاء "لمساهمته الفريدة للشعب اليهودي".

وأزولاي من مواليد مدينة الصويرة شمال غرب المغرب عام 1941، وعمل مستشارا للملك الراحل الحسن الثاني منذ 1990، وبقي بالمنصب منذ ولاية الملك محمد السادس في 1999.

وميدالية الشرف الرئاسية أحدثها الرئيس السابق شمعون بيريس عام 2012، ومنحت حتى الآن لـ29 شخصية مرموقة من بينها هنري كيسنجر وجو بايدن وبيل كلينتون وباراك أوباما.

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