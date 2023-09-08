وضع حجر الأساس لمدينة "الكرامة" في شمال سوريا مكونة من 1680 وحدة سكنية

وضعت منظمة "قطر الخيرية" اليوم حجر الأساس لمدينة "الكرامة" في مدينة الباب شمال سوريا، تتسع لإسكان نحو 8500 شخص.

وذكرت المنظمة في تدوينة على منصة "إكس" الخميس، أن المدينة مكونة من 1680 وحدة سكنية بالإضافة إلى كافة المرافق والبنية التحية اللازمة.

وتضم المدينة 4 مدارس وروضة أطفال ومركز للرعاية الصحية ومسجد ونادي رياضي ومخبز وحديقة وغيرها من الخدمات والمرافق.

وتقام المدينة على مساحة 500 ألف متر مربع، في قرية سرسمات بريف حلب الشمالي.

وحضر مراسم وضع حجر الأساس، نائب والي غازي عنتاب التركية، براق أقالّار.

وبالتزامن مع حفل وضع حجر الأساس في الشمال السوري، أُقيم في أنقرة مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء مدينة الكرامة.