ارتفاع حصيلة وفيات زلزال المغرب إلى 1305 شخصاً

أعلن السلطات المغربية، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مدن، مساء الجمعة، إلى 1305 وفاة، في حصيلة غير نهائية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "في حصيلة محدثة بلغ عدد الضحايا 1305 حالات وفاة و1832 إصابة من بينها 1220 إصابة خطيرة".

وأفادت الوزارة بأن الوفيات سجلت بتسعة أقاليم، بواقع "694 وفاة بإقليم الحوز (شمال)، و347 بإقليم تارودانت (وسط)، و191 بإقليم شيشاوة (شمال)، و39 بإقليم ورزازات (شمال)، و14 بعمالة (محافظة) مراكش (شمال)، و11 بإقليم أزيلال (شمال)".

كما تم رصد "5 وفيات بعمالة أغادير وإداوتنان (وسط)، و3 بالدار البيضاء الكبرى (شمال)، ووفاة واحدة بإقليم اليوسفية (شمال)، ومثلها بإقليم تنغير (جنوب)"، وفق البيان ذاته.

وذكرت الوزارة، أن "السلطات العمومية تواصل تعبئة جميع الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية، إضافة إلى تجنيد وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ".

وأضافت: "تشهد مختلف البنيات الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة لتقديم العلاجات اللازمة، وعملية الإنقاذ متواصلة منذ ليلة أمس، وتتم في ظروف جيدة".

من جهتها، أعلنت وزارة الأوقاف، في بيان: "إقامة صلاة الغائب ترحما على أرواح شهداء الزلزال، وذلك بعد صلاة ظهر يوم غد الأحد بجميع مساجد المملكة".

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.