لاعب نادي النصر السعودي رونالدو يتضامن مع المغرب بعد الزلزال القوي

أعرب الأسطورة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، عن تضامنه مع المغرب بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

وعزى رونالدو المغاربة في منشور على حسابه انستغرام: "تعازي الحارة لعائلات وأصدقاء من فقدوا حياتهم في زلزال المغرب".

وأضاف: "أرسل حبي ودعواتي لجميع أفراد الشعب المغربي في هذا الوقت العصيب جدا".

ويلعب رونالدو حاليا في صفوف نادي النصر السعودي الذي وقع معه في ديسمبر/ كانون الأول 2022 عقدا احترافيا حتى يونيو/ حزيران 2025.

ومساء السبت، أعلن المغرب ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة بينها 1404 إصابات خطيرة، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الداخلية.

ومساء الجمعة، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء.