الرياض تعلن تقديم سفيرها لدى طهران أوراق اعتماده

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، تقديم سفيرها لدى طهران، عبد الله العنزي، نسخة من أوراق اعتماده لوزارة الخارجية الإيرانية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بعد يوم من إعلان إيراني مماثل بشأن السفير.

وأفادت "الخارجية السعودية"، بأن "سفير المملكة لدى طهران عبد الله العنزي، قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان".

وأوضحت أن "ذلك جاء خلال استقبال الوزير عبد اللهيان، للسفير العنزي، في مقر وزارة الخارجية الإيرانية، بالعاصمة طهران، بحضور عددٍ من المسؤولين بالوزارة".

والأحد، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية (رسمية) أن سفير السعودية الجديد لدى إيران التقى عبد اللهيان في مبنى وزارة الخارجية، وقدم نسخة من أوراق اعتماده.

وكانت الخارجية السعودية، أعلنت مساء الثلاثاء الماضي، وصول العنزي، إلى طهران؛ لمباشرة مهام عمله.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في بكين.

وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في 2016، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".