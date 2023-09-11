تركيا تعزي ليبيا في ضحايا إعصار "دانيال"

قدمت تركيا، الاثنين، تعازيها لليبيا في ضحايا الإعصار الذي ضرب سواحلها الشرقية.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان، عن حزنها الشديد جراء فقدان العديد من الليبيين لحياتهم جراء إعصاء دانيال الذي ضرب البلاد منذ أمس وخاصة السواحل الشرقية.

وقالت: "نعزي ليبيا وشعبها الشقيق والصديق، وندعو الله بالرحمة لمن فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأكدت أن تركيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لليبيا الشقيقة في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية "كما العادة".

مطالبات بتدخل دولي لإنقاذ سكان درنة

في سياق متصل، طالب مسؤول محلي ليبي، الاثنين، بتدخل دولي لإنقاذ سكان مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات الناتجة عن الإعصار المتوسطي "دانيال" الذي ضرب فجر الأحد مناطق شرق البلاد، بينما أعلنت الأمم المتحدة تكليف فريق طوارئ لدعم السلطات المحلية هناك.

جاء ذلك في تصريحات عضو المجلس البلدي لمدينة درنة أحمد أمدور في فيديو مصور بث عبر الصفحة الرسمية للبلدية على فيسبوك.

وقال أمدور إن "الكثير من المباني والعمارات السكنية في درنه غرقت بالكامل بالإضافة إلى انجرافات البنية التحتية ودمار الطرق الرئيسية وحدوث خسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف: "نحتاج إلى تدخل دولي عاجل (..) درنة أصبحت مدينة منكوبة"، مطالبا بـ"فتح ممرات بحرية عاجلة وذلك لأن جميع الطرق البرية المؤدية للمدينة دمرت وأغلقت ولا يوجد إلا طريق بري واحد لكن المرور فيه صعب".

والأحد، اجتاحت العاصفة المتوسطية "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت بلدية درنة عبر ذات صفحتها بفيسبوك "انهيار جسرين في المدينة" جراء العاصفة.

ووفق شاهد عيان من مدينة درنة فإن "تلك الجسور هي التي كانت تمنع تدفق المياه بقوة من الوادي الذي يفصل المدينة إلى جزئين وتتجمع فيه جميع الوديان الجبلية التي فاضت جراء غزارة الأمطار"، بحسب وكالة الأناضول.

وذكر أن "انهيار تلك الجسور جعل المياه تتدفق بقوة وتجرف وتدمر كل شيء في طريقها من المباني السكنية التي غمرت تماما بالمياه وغرق العديد من أهلها".

وفي السياق، أعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا جورجيت غانيون، الاثنين، أنها "كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي".

وقالت غانيون عبر حسابها على منصة "إكس" الإثنين: "أُعرب عن بالغ حزني إزاء الآثار المدمرة لإعصار دانيال الذي ضرب المناطق الشرقية وبصفتي المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي".

وفي منشور آخر، قالت المسؤولة الأممية إن "التقارير الأولية تشير إلى أن عشرات المدن والقرى تعرضت لأضرار بالغة جراء الإعصار والفيضانات الشديدة بما في ذلك خسائر في الأرواح وأضرار في البنية التحتية والممتلكات".

ودعت "جميع الشركاء المحليين والوطنيين والدوليين إلى تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة للمتضررين في هذا الوقت العصيب".

وفي وقت سابق الاثنين، قال عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب للأناضول، إن "الوزارة سجلت حتى الآن رسمياً 27 حالة وفاة جراء الفيضانات والسيول" مؤكدا أنها "إحصائية مبدئية" ومعلنا "فقدان 50 شخص في عدد من المدن ".

وخلال بيان، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، كل البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات شرقي البلاد "مناطق منكوبة".

كما أعلن الدبيبة خلال جلسة طارئة لمجلس الوزراء الإثنين، الحداد لمدة 3 أيام، موجها كل "المسؤولين والوزراء دون استثناء للوقوف على الأوضاع التي تعيشها المنطقة الشرقية " وفق ما نقلت منصة "حكومتنا" الرسمية.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وفق مراسل الأناضول.

وارتفعت، الاثنين، حصيلة قتلى الإعصار إلى 27، وسط تسجيل 50 مفقوداً، في حصيلة أولية "قابلة للزيادة"، وفق عثمان عبد الجليل، وزير الصحة بالحكومة المعينة من قبل مجلس النواب الليبي المتواجدة بالشرق الليبي.