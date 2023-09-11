شرق ليبيا.. مدينة درنة منطقة منكوبة وفقدان العشرات في فيضانات عارمة

شهدت مدينة درنة في شرق ليبيا فيضانات مدمرة مع مرور عاصفة البحر المتوسط "دانييل" فيما أعلنتها السلطات اليوم الاثنين منطقة منكوبة

وقتل سبعة أشخاص على الأقل الاثنين في حصيلة أولية في مدينة سوسة الساحلية شمال شرقي ليبيا، وفقًا لهيئة الإسعاف والطوارئ، وتأكدت وفاة شخص آخر الأحد.

كان الرجل عالقا في سيارته ومحاطا بالفيضانات في بلدة المرج الشرقية، وفقا لوليد العرفي، المتحدث باسم هيئة الاستجابة للطوارئ التي تديرها الحكومة في شرق ليبيا.

قال الهلال الأحمر الليبي إنه فقد الاتصال بأحد عماله أثناء محاولته مساعدة أسرة عالقة في مدينة البيضاء. وتم الإبلاغ عن فقدان عشرات آخرين، وتخشى السلطات من احتمال وفاتهم في الفيضانات التي دمرت منازل وممتلكات أخرى في عدة بلدات في شرق ليبيا، بحسب وسائل إعلام محلية.

في مطلع الأسبوع، شارك الليبيون لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر المنازل والطرق المغمورة بالمياه في العديد من المناطق في شرق ليبيا. وطلبوا المساعدة بينما حاصرت الفيضانات الناس داخل منازلهم وفي سياراتهم.

وأعلن أسامة حماد، رئيس وزراء حكومة شرق ليبيا، درنة منطقة منكوبة بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات معظم أنحاء المدينة.

من المتوقع أن تصل العاصفة إلى أجزاء من غرب مصر الاثنين، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد من احتمال هطول أمطار وسوء الأحوال الجوية.