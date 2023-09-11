وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي يشارك في "قمة مدن المستقبل" في الرياض

عقد وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي محمد أوزهسكي اجتماعاً مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، في العاصمة السعودية الرياض، وجرى التباحث حول التعاون في مجال تطبيقات المدن الذكية، حسب بيان صادر عن وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركية..

ويشارك الوزير أوزهسكي في "قمة مدن المستقبل" بدعوة من الحقيل، ويحضر المعرض العقاري العالمي "سيتي سكيب"،

وأجرى أوزهسكي جولة في المعرض، زار خلالها أجنحة الشركات التركية المشاركة.

والتقى في المعرض مع الوزير السعودي حيث عقدا اجتماعا ثنائيا وعلى مستوى الوفود.

وأكد الجانبان على أهمية إنتاج المساكن الحديثة والآمنة والمتينة، وعلى مفهوم المدن الذكية التي تنفذها تركيا وفق نهج حضري يركز على الإنسان.

والمدن الذكية مصطلح أطلق على مجموعة الأنظمة التي تحكم مختلف مناحي الحياة في المدينة وتنظمها، على غرار حركة المرور والمواصلات والتجارة وتوزيع المياه وغيرها، والتي يتم تسييرها عبر أنظمة عن بعد أساسها الإنترنت.

وفي تدوينة نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال أوزهسكي: "قمنا مع السيد الوزير بتحديد مجالات التعاون بيننا، لا سيما تطبيقات المدن الذكية".

وأكد استعداد تركيا مشاركة معارفها وخبراتها بالتخطيط الحضري مع المملكة العربية السعودية الصديقة والشقيقة.