تخصيص 446 مليون دولار لإعمار بلديات ليبيا المنكوبة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، تخصيص مبلغ 2 مليار دينار (ما يقارب 446.4 مليون دولار)، لصالح صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، لإعادة إعمار البلديات المنكوبة.

وكلف الدبيبة في القرار الذي أصدره ونشرته منصة "حكومتنا" (رسمية)، صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة بإعادة اعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها السيول والأمطار، بالبلديات المنكوبة بالمنطقة الشرقية.

وجاء في القرار: "تم تخصيص ملياري دينار ليبي لإعادة إعمار البلديات المنكوبة التي دمرتها السيول".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الإعصار "3000" حالة وفاة مع آلاف المفقودين وفق تصريح عثمان عبد الجليل وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب، الثلاثاء، لوكالة الأناضول .

وجاء في قرار آخر أصدره الدبيبة ونشره المصدر نفسه: "أعطى الدبيبة الأذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة لإعادة إنشاء العبارات الخرسانية، وصيانة عدد من الجسور في المناطق المنكوبة شرق البلاد".

وخلال وقت سابق اليوم، قال رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية الحسين سويدان، للأناضول، إن شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة شرقي البلاد "انهارت بشكل كامل جراء الإعصار.. تكلفة إعادة إعمارها تبلغ 300 مليون دينار (67 مليون دولار).

وأوضح المسؤول الليبي أن عدداً من الطرق والجسور الرابطة بين المدن والقرى في المنطقة الشرقية انهارت، ما تسبب بعوائق من بينها "التأخر في إيصال المساعدات للمدن المنكوبة".