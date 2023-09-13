"آفاد" التركية تبدأ جهود الإنقاذ وتقديم المساعدات في ليبيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأربعاء، عن بدء فرقها تقديم الدعم للشعب الليبي وإجراء عمليات البحث والإنقاذ، بعد وصولها إلى المناطق التي ضربتها السيول والفيضانات شرقي ليبيا.

وأوضحت "آفاد" في تدوينة على حساب المؤسسة التركية في منصة "إكس" (تويتر): "وصلت فرقنا إلى المنطقة لدعم الشعب الليبي، الذي شهد واحدة من أكبر كوارث الفيضانات في التاريخ، وبدأت جهود البحث والإنقاذ والمساعدات الإنسانية".

وأضافت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: "نقف إلى جانب الشعب الليبي الصديق والشقيق".

وأرفقت آفاد تدوينتها بصور عن فرقها وهي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ في ليبيا.

إخلاء درنة

في سياق متصل، قالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الأربعاء، إن "الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ".

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، لوكالة الأناضول، إن "الجيش أخلى درنة من السكان والصحفيين لإفساح المجال لفرق الإنقاذ المحلية والدولية للعمل وانتشال ضحايا إعصار (دانيال)".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

وفي وقت سابق اليوم، قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سعد الدين عبد الوكيل للأناضول، إن عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف" دون ذكر عددهم.

وأضاف أن "حصيلة الوفيات تعتبر أولية وهذه إحصائية لكل المناطق المتضررة جراء الفيضانات ومدينة درنة سجلت العدد الأكبر" مرجحا ارتفاع الحصيلة في الساعات القادمة.