مقتل 4 أشخاص في انفجار شرقي قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بفلسطين، مساء الأربعاء، مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين جراء وقوع انفجار شرق القطاع.

وقالت وزارة الصحة، في بيان مقتضب، إن "4 شهداء وصلوا مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء الانفجار".

وأضافت أن "19 مصاباً آخرين بفعل الانفجار، بينهم مصابون بحالات خطرة، لا زالت الطواقم الطبية تتعامل معهم".

ولم توضح "الصحة" ماهية الانفجار أو سببه.

يأتي ذلك عقب تفريق جيش الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة لعشرات الشبان قرب السياج الفاصل شرق غزة، تزامنت مع مهرجان خطابي نظمته الفصائل بالمدينة في ذكرى إعلان اتفاقية أوسلو عام 1993، وانسحاب إسرائيل من القطاع في 2005.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إنه "جرت في الساعات الأخيرة أعمال شغب عنيفة بمشاركة مئات الفلسطينيين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة حيث تم رصد عدة حوادث لتفعيل عبوات ناسفة وإلقاء قنابل يدوية".

وذكر الجيش في بيان وصل الأناضول: "انتشرت القوات ميدانيا للتعامل مع أعمال الشغب العنيفة".

وأضاف أنه "تم رصد محاولة لتفعيل عبوة ناسفة نحو قواتنا حيث انفجرت العبوة داخل قطاع غزة وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب منها".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية"، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة بغزة وقوع عدة إصابات جراء تفريق الجيش الإسرائيلي التظاهرة، وإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.