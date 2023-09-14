قالت مصادر محلية إن اشتباكات اندلعت بين قوات حرس الحدود العراقي، وتنظيم "بي كي كي "الإرهابي، الخميس، بعد أن حاول الأخير السيطرة على القرى التي أخلتها جماعات مناهضة لإيران في محافظة أربيل شمال العراق.

وبحسب معلومات التي نقلتهها وكالة الأناضول عن المصادر فإن اشتباكات اندلعت في ناحية سيدكان بمحافظة أربيل بين حرس الحدود التابع للحكومة العراقية وتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الذي سعى للاستيلاء على المناطق التي انسحبت منها المجموعات المناهضة لطهران في إطار الاتفاق الأمني بين إيران والعراق.

وذكرت المصادر أن حرس الحدود العراقي أرسل تعزيزات إلى الحدود لتأمين المنطقة، فيما كان تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يسعى للتوسع نحو المناطق التي تم إخلاؤها.

والأربعاء أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده عازمة على تطهير حدود البلدين من المجموعات الإرهابية.

وأشار إلى أن العراق يسعى لنزع سلاح الجماعات الإرهابية القريبة من الحدود الإيرانية وإرسال عناصرها إلى مخيمات.

وذكر أن بغداد تتعاون مع إقليم شمال العراق بشأن هذه القضية، وأن المشاكل التي ستنشأ في هذا الصدد يجب حلها من خلال المفاوضات.

وبموجب الاتفاق الموقع مع العراق أواخر أغسطس/ آب الماضي، تطالب إيران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة لها النشطة في شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأرسلت طهران إشارات بشأن إمكانية التدخل عسكرياً في حال عدم تطبيق الاتفاق، حيث نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد قالت إنها لتعزيزات قامت بها إيران على الحدود العراقية.