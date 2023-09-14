"تيكا" التركية ترسل مساعدات "غذائية" لمتضرري فيضانات ليبيا

أرسلت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" 5 آلاف طرد غذائي للمناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا.

وأفادت "تيكا" في بيان، الخميس، أن المساعدات تم تسليمها أمس الأربعاء للهلال الأحمر الليبي من أجل توزيعها على المتضررين اليوم.

وأشارت الوكالة التركية إلى أن الطرود تحتوي على مواد غذائية إضافة إلى مياه صالحة للشرب.

وأعرب نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي يوسف بن يوسف عن امتنانهم، مؤكداً أنهم كانوا واثقون من أن تركيا لن تتأخر عن مساعدتهم.

بدوره قال منسق "تيكا" في ليبيا، علي سوها بجناق غيل، إن الوكالة ستواصل تقديم الدعم للمتضررين في الأيام القادمة.

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية، أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية.