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ليبيا.. إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض في درنة

ديلي صباح ووكالات
طرابلس/ ليبيا
نشر في 14.09.2023 11:45
فريق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد يشارك في جهود الإنقاذ بمدينة درنة شرقي ليبيا صورة: الأناضول فريق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" يشارك في جهود الإنقاذ بمدينة درنة شرقي ليبيا (صورة: الأناضول)

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، تمكن فرق البحث المحلية والدولية من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة شرقي ليبيا، التي تعرضت لفيضانات وسيول مدمرة.

وقال وكيل وزارة الصحة في الحكومة سعد الدين عبد الوكيل، إن "فرق الإنقاذ المحلية والدولية تمكنت من إنقاذ 510 شخصاً من تحت الأنقاض في مدينة درنة".

وأضاف عبدالوكيل، لوكالة الأناضول، أن "عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث ما تزال مستمرة، وتحتاج لبعض الوقت نظراً لوجود آلاف المفقودين في العديد من المناطق المتضررة من الفيضانات".

ولفت إلى أن هناك "العديد من المناطق، بينها سوسة والمخيلي والوردية شرقي ليبيا، تحتاج لتدخل عاجل، ولذا سيكون التركيز عليها في الساعات القادمة بإرسال الأطقم الطبية والمساعدات وفرق الانقاذ".

والأحد، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

والأربعاء، قال عبد الوكيل، إن "عدد قتلى الفيضانات في مدن شرق ليبيا تجاوز 6 آلاف والمفقودين بالآلاف" دون ذكر عددهم.

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