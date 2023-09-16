منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 آلاف مفقود في "درنة" الليبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن أكثر من 9 آلاف شخص في مدينة درنة الليبية لا يزالون في عداد المفقودين، بعد كارثة الفيضانات والسيول التي ضربتها جراء إعصار دانيال.

وقالت المنظمة، في بيان، إنها "أرسلت 29 طناً من الإمدادات الطبية لتغطية احتياجات قرابة 250 ألف شخص في ليبيا".

وأضاف البيان أن "الإمدادات الصحية وصلت السبت إلى مدينة بنغازي الليبية".

وأكدت أن لمنظمة الدولية "المساعدات الصحية جاءت كاستجابة طارئة ومكثفة للفيضانات غير المسبوقة التي وقعت بالمناطق الشرقية في ليبيا في أعقاب العاصفة دانيال".

وتشمل الإمدادات الأدوية الأساسية ولوازم علاج الصدمات، وجراحات الطوارئ، والمعدات الطبية، إلى جانب أكياس جثث للتنقل الآمن والكريم للمتوفى ودفنه، حسب المصدر نفسه.

وجاء في البيان أن "أكثر من 9 آلاف شخص في مدينة درنة الليبية لا يزالون في عداد المفقودين".

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، قال إن ليبيا "لا يمكنها" مواجهة تداعيات إعصار دانيال بمفردها.

وأضاف باتيلي أن "حجم خسائر وأضرار الإعصار يفوق ما يمكننا تخيله، وأن هذه الأزمة لا يمكن لليبيا أن تواجهها بمفردها"، وفق بيان للبعثة الأممية نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مساء الخميس.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.