وصول سفينتي مساعدات تركية إلى ليبيا

أعلنت أنقرة، السبت، وصول سفينتين أرسلتهما إلى ليبيا بعد كارثة الفيضانات وتحملان فرق بحث وإنقاذ ومساعدات إنسانية.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن السفينتين "سنجقدار" و"بيرقدار" التابعتين للقوات البحرية التركية، اللتين انطلقتا من إزمير غربي تركيا لتقديم الدعم للشعب الليبي المتضرر من كارثة الفيضانات وصلتا إلى ليبيا.

وأوضحت أن السفينتين على متنهما 360 فرداً من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" وجمعية "أكوت" للبحث والإنقاذ، ووزارة الصحة التركية، وخفر السواحل وعمال الإطفاء.

وذكرت أنه بجانب الطواقم المذكورة، تم إيصال 122 مركبة بينها سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ وتدخل، إلى ليبيا، فضلاً عن 3 مستشفيات ميدانية ومواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء.

كما لفتت الوزارة إلى أن سفينة "عثمان غازي" ستنطلق اليوم من إزمير لإيصال مساعدات إلى ليبيا.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالسلامة للشعب الليبي الصديق والشقيق وترحمت على الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الكارثة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.