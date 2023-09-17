أفرغت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية من المصلين، تزامناً مع اقتحامه من مئات المستوطنين بمناسبة ما يسمى بـ"رأس السنة العبرية".

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان: "منذ ساعات الصباح شرعت قوات الاحتلال بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين إلى باحات الاقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين ومنع دخول من تقل أعمارهم عن 50 عاما من الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن "شرطة الاحتلال تعمل على إفراغ ساحات المسجد الاقصى من المصلين المسلمين، وأنه تم إخراج ما يقارب 15 شخصا حتى اللحظة".

وبثت صفحات مقدسية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر عشرات المستوطنين وهم يرددون الترانيم والأغاني عقب اقتحامهم المسجد الأقصى.

في سياق متصل، دعت جماعات ومنظمات الهيكل المزعوم، الأحد، إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للأقصى، معلنة توفير حافلات خاصة لنقل المستوطنين مجانا خلال فترة الأعياد لتنفيذ الاقتحامات.

وبدأت فترة الأعياد اليهودية مساء الجمعة بحلول عيد "رأس السنة العبرية" وتتواصل حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.