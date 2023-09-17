مدرسة "المعارف" التركية في الأردن تبدأ عامها الدراسي الأول

قال ممثل وقف المعارف التركي بالأردن فيسي كايا إن عدد الطلاب المسجلين لدى مدرسة المعارف التركية بالعاصمة الأردنية عمان، والتي جرى افتتاحها رسمياً قبل نحو 10 أيام، وصل إلى قرابة 200 طالب، وذلك مع انطلاقة الفصل الدراسي الأول بالمملكة.

وأضاف كايا، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الأردن من أهم دول المنطقة في مجال التعليم، لا سيما الخاص منه، وما نريده من إنشاء هذه المدرسة هو تعزيز العلاقات التعليمية بين البلدين والشعبين".

وأردف: "كما نريد أيضاً أن نستفيد من تجربة التعليم بالأردن، وفي ذات الوقت نبادلهم تجربتنا أيضا".

وتابع: "جاء الهدف من تأسيس وقف المعارف عام 2016 من أجل تنظيم العملية التعليمية خارج تركيا، فجميع المدارس حول العالم الآن تحمل ذات الاسم وهو مدرسة المعارف".

من جانبه، قال المدير العام للمدرسة ليفانت أونجل: "بدأنا استقبال الطلبات للتسجيل في الثالث من الشهر الجاري، وقد وصل اليوم عدد الطلاب إلى قرابة 200 طالب".

وأضاف: "نحن ندرس المنهاج الوطني الأردني، من مرحلة الحضانة وحتى الثانوية العامة، والمدرسة معتمدة لدى الجهات التعليمية في تركيا، وتتيح لطلابها إكمال دراستهم هناك وفق النظام التعليمي التركي، وهم الأوفر حظاً للحصول على المنح الدراسية التركية".

وذكر أونجل أن لديهم 35 معلماً ومعلمة في جميع التخصصات، إضافة إلى معلم اللغة التركية مشيرا إلى أن المدرسة تضم جميع المرافق الأساسية، التي تتيح للطلاب بيئة تعليمية مناسبة.

وفي أبريل/ نيسان 2018، أنشأ بالأردن سكن وقف المعارف، ويعد من أكبر وأهم المؤسسات التركية في الدول العربية، ويستوعب قرابة 300 طالب وطالبة.