وزير الصحة التركي: وصول تعزيزات طبية إلى ليبيا

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء السبت، وصول معدات طبية وطاقم دعم مكون من 148 شخصا إلى ليبيا المتضررة من إعصار دانيال.

وأوضح قوجة في منشور على منصة "إكس" (تويتر) أن 159 عنصراً طبياً تركياً يعملون حالياً في المستشفيات الميدانية في ليبيا.

وأضاف أن تواجد الفرق التركية في ليبيا يعتبر وظيفة إنسانية وأخوية.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفا أكثر من 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين، وفق ما أعلنه وكيل وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية سعد الدين عبد الوكيل، في 13 من الشهر نفسه.