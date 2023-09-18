الشرطة الإسرائيلية تعلن تحييد فلسطيني اتهمته بمحاولة تنفيذ عملية طعن

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، تحييد فلسطيني بداعي محاولته تنفيذ عملية طعن قرب حاجز عسكري إسرائيلي جنوب مدينة القدس.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن فلسطينيا "وصل الى حاجز (مزموريا) في ضواحي القدس، شرق قرية صور باهر، وأخرج سكينا واقترب من ضباط حرس الحدود".

وأضافت أن "أحد عناصر حرس الحدود، الذي تعرف على المشتبه به، أطلق النار باتجاهه وقام بتحييده".

وتابعت الشرطة الإسرائيلية: "لا توجد إصابات في صفوف قواتنا".

ولم تدل الشرطة الإسرائيلية بمزيد من المعلومات عن الحالة الصحية للفلسطيني أو هويته.

كما لم يصدر أي تعليق فلسطيني حول الحادث حتى الساعة 6:30 تغ.