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اشتباكات في مخيم جنين شمالي الضفة بعد اقتحامه من قبل الجيش الإسرائيلي

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 19.09.2023 20:40
قوات الأمن الإسرائيلية تتخذ مواقعها وسط مواجهات عقب مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة 15 سبتمبر 2023 الفرنسية قوات الأمن الإسرائيلية تتخذ مواقعها وسط مواجهات عقب مظاهرة ضد مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية في قرية قريوت جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة 15 سبتمبر 2023 (الفرنسية)

اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة، مساء اليوم، مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية، فيما وردت معلومات عن تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية على منصة "إكس": "قوات الجيش الإسرائيلي تعمل في مخيم اللاجئين في جنين، وتقارير فلسطينية عن إصابة شخصين بجروح نتيجة إطلاق نار خلال نشاط القوات في المخيم"، دون مزيد من التفاصيل.

وتحدثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن "مداهمة واسعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، وتبادل إطلاق النار في المكان".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الفلسطيني حول الاقتحام.

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