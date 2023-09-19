بلينكن والعليمي يبحثان الجهود السعودية العمانية لحل أزمة اليمن

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الاثنين، مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي، الجهود السعودية - العمانية لحل الأزمة في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بلينكن والعليمي في مدينة نيويورك الأمريكية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنطلق أعمالها، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأشارت الوكالة إلى أن "الطرفين استعرضا خلال اللقاء "جهود الوساطة الحميدة التي يقودها الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان، لتجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة".

من جهته، أشاد العليمي بالموقف الأمريكي "الداعم للشرعية الدستورية في مختلف المحافل، وتدخلات الولايات المتحدة الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني"، بحسب المصدر.

بدوره، أشاد بلينكن بـ"التعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع الجهود الرامية لتجديد الهدنة، وإحياء مسار السلام في اليمن".

والخميس، أعلنت السعودية توجيه دعوة لوفد من العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لزيارة المملكة واستكمال النقاشات بشأن التوصل إلى حل سياسي يمني، وفق بيان وزارة الخارجية السعودية.

وأكد حينها، عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثيين محمد علي الحوثي، عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر)، مغادرة وفد صنعاء إلى الرياض، أملا في تجاوز التحديات، دون ذكر موعد محدد للمغادرة.

ومنذ أشهر يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات، بين القوات الموالية للحكومة مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 2014.