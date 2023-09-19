منتدى أعمال تركي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

بدأت بالعاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء، أعمال منتدى أعمال "تركي أردني" بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويقام الملتقى على مدى يومين، وتنظمه جمعية "أولوداغ" للمصدرين (مقرها مدينة بورصة التركية) وجمعية المصدرين الأتراك، بالتعاون مع غرفة تجارة عمان بالأردن، بحضور سفير أنقرة لدى المملكة آردام أوزان.

وقالت عائشة مهتاب أكينجي نائبة الأمين العام لجمعية المصدرين في أولوداغ، رئيسة الوفد التركي، في كلمة لها في افتتاح المنتدى: "دخلنا فترة قوية تهدف إلى تحرير تجارتنا بشكل متبادل.. نتوقع انعكاس هذا التوجه والرغبات بين البلدين على أرض الواقع".

وذكرت إكينجي: "أساس العلاقات بين بلادنا والأردن هو معاهدة الصداقة الموقعة عام 1947، وتعمل سفارتنا في عمان منذ 28 أبريل/ نيسان 1947، وهدفنا الرئيس هو تطوير علاقاتنا مع الأردن بطريقة تساهم في السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي".

وأكدت أن "هدفنا الرئيس هو زيادة التجارة الخارجية والاستثمارات المتبادلة.. تجاوز حجم التجارة بين البلدين 1.1 مليار دولار في 2022.. نعتقد أنه يمكننا زيادة حجم التجارة بين البلدين لأكثر من ملياري دولار على المدى المتوسط".

ويعقد الجانب التركي اليوم، اجتماعات مع 31 شركة أردنية تعمل في مجالات الأغذية والأثاث والآلات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والحديد والمعادن الأخرى والسيارات والكيماويات والكهرباء والإلكترونيات وقطاعات الزيتون وزيت الزيتون والجلود والسفن واليخوت والخدمات، بحسب البيان.

من جهته، بيّن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، في كلمته، أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين نما خلال العام الماضي 2022 بنسبة 27 بالمئة".

وقال إن حجم التبادل، "هو الأكبر منذ إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا (عام 2019).. جاء الارتفاع في حجم التبادل التجاري من نمو المستوردات الأردنية من تركيا بنسبة 31.5 بالمئة إلى 909.2 ملايين دولار".

ودعا الحاج توفيق، إلى بدء المفاوضات "لبناء أو إعادة صياغة اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين البلدين، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص من الجانبين عند إعدادها، لضمان تحقيق مصالح البلدين المشتركة".

وعلى هامش أعمال المنتدى، قال السفير التركي لدى عمان أوزان: "إن علاقاتنا مع الأردن متعددة الأبعاد.. تعميق تعاوننا الوثيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، من بين أهدافنا الأساسية".

وأضاف أوزان، في تصريح لوكالة الأناضول: "مستعدون لاتخاذ أية خطوات من شأنها أن تخدم مصالحنا المتبادلة وتعزز تعاوننا، وحان الوقت لإعطاء زخم جديد لتعاوننا الاقتصادي.. وأعتقد أن تركيا والأردن سيتعاونان بشكل أوثق في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة".