استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في عملية عسكرية نفذها في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، واقتحامه، الأربعاء، مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، ارتفعت إلى 4 عقب وفاة مصاب متأثرا بإصابته بالرصاص الحي".

وكان جيش الاحتلال قد نفذ مساء الثلاثاء عملية عسكرية كبيرة في مخيم جنين استغرقت عدة ساعات.

ومساء الثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ن"3 شهداء ونحو 30 إصابة برصاص الاحتلال وصلت إلى المشافي في جنين".

ووفق إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، فإن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين ودفع بتعزيزات عسكرية".

وأضافت: "الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، تزامناً مع اقتحام قواته الخاصة للمخيم ومحاصرتها لمنزل، وطائرات مروحية لجيش الاحتلال تحلق في أجواء سماء المدينة".

وأشارت الإذاعة إلى أن "طائرات إسرائيلية قصفت المنزل المحاصر من الجو".

وأوضحت أن "أغلب الإصابات وقعت عندما انفجرت طائرة إسرائيلية مسيرة في تجمع للفلسطينيين داخل المخيم".

من جهتها، قالت "كتيبة جنين-الإعلام الحربي" في سلسلة برقيات في قناتها على "تليغرام" إن عناصرها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى مخيم جنين.

وتابعت أن عناصرها استهدفوا قوات وآليات إسرائيلية "بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة وحققوا إصابات مباشرة".

وأضافت أن عناصرها فجروا سلسلة من العبوات المتفجرة في الآليات الإسرائيلية واستهدفوا القوات التي تحاصر المنزل بالرصاص.

كما أعلنت "كتائب القسام-مخيم جنين" أن عناصرها استهدفوا جرافة لجيش الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار "وواصلوا التصدي لجيش الاحتلال المقتحم للمخيم ومنعه من التقدم".

وصباح الأربعاء، استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية، لوكالة لأناضول، إن مواطناً فلسطينياً قتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عقبة جبر.

وكان شهود عيان قد قالوا إن "قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر قرب مدينة أريحا وسط مواجهات مع عشرات المواطنين.

ولم يصدر بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن عملية الاقتحام حتى الساعة.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.