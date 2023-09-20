قمر صناعي أوروبي يضع خرائط لدعم فرق الإنقاذ في ليبيا

أعلن الاتحاد الأوروبي بدء إنتاج خرائط جغرافية محدثة عبر قمر صناعي تابع له، لدعم فرق الإنقاذ المحلية والدولية العاملة بمدن شرق ليبيا لمساعدة منكوبي الفيضانات.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب صدر عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نشرته الثلاثاء بصفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن "القمر الصناعي (كوبرنيكوس) التابع للاتحاد الأوروبي يقوم بإنتاج خرائط توفر معلومات جغرافية مكانية ضرورية لمساعدة فرق الإنقاذ على التنسيق ودعم الأشخاص الأكثر تضرراً".

ويأتي ذلك "دعماً للاستجابة للفيضانات المأساوية التي ضربت ليبيا "، وفق البيان الأوروبي.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفاً و470 قتيلاً و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي ليبيا، وفقاً لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، مساء 16 سبتمبر الحالي.

وإلى جانب الاتحاد الأوربي، تعمل فرق محلية ليبية وأخرى من تركيا وروسيا وتونس ومصر والامارات ومالطا واليونان على انتشال الجثث ومحاولة العثور على ناجين جراء تلك الفيضانات.