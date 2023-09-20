نتنياهو يتحدث عن إمكانية التوصل لاتفاق "غير مسبوق" مع السعودية برعاية بايدن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ثمة إمكانية التوصل لاتفاق "غير مسبوق" مع السعودية، بوساطة أمريكية، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك خلال لقاء نتنياهو، الأربعاء، بالرئيس الأمريكي جو بايدن، في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة الـ78 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال نتنياهو مخاطبا بايدن: "أعتقد أنه في ظل قيادتكم، من الممكن التوصل إلى اتفاق غير مسبوق مع المملكة العربية السعودية".

ولم يصدر تعقيب فوري من السعودية على تصريحات نتنياهو حتى الساعة 15:30 (ت.غ).

ووفق إعلام أمريكي وعبري، تقود واشنطن محادثات بين الرياض وتل أبيب بهدف تطبيع العلاقات بينهما.

وتزايد خلال الشهور الأخيرة، حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن التطبيع لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.