إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان دون إصابات

أعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان جيك نيلسون، الخميس، أن أعيرة نارية أطلقت على السفارة مساء الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وقال نيلسون، في بيان نشرته قناة "ال بي سي" اللبنانية: "عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي 7:37 (ت.غ)، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية".

وأضاف المتحدث: "لم تقع إصابات، ومنشئاتنا آمنة، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وتقع السفارة الأمريكية شمال العاصمة اللبنانية بيروت بمنطقة عوكر وتحظى بإجراءات أمنية مشددة.