القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان دون إصابات

ديلي صباح ووكالات
بيروت
نشر في 21.09.2023 17:41
عناصر أمن أمام مقر السفارة الأمريكية في بيروت صورة: الأناضول عناصر أمن أمام مقر السفارة الأمريكية في بيروت (صورة: الأناضول)

أعلن المتحدث باسم السفارة الأمريكية في لبنان جيك نيلسون، الخميس، أن أعيرة نارية أطلقت على السفارة مساء الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وقال نيلسون، في بيان نشرته قناة "ال بي سي" اللبنانية: "عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي 7:37 (ت.غ)، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأمريكية".

وأضاف المتحدث: "لم تقع إصابات، ومنشئاتنا آمنة، ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف".

وتقع السفارة الأمريكية شمال العاصمة اللبنانية بيروت بمنطقة عوكر وتحظى بإجراءات أمنية مشددة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أجرى الأردن وتركيا، الخميس، مباحثات تهدف إلى تعزيز التعاون في الجوانب...
مختارات