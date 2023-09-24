لجنة الطوارئ بشرق ليبيا: ارتفاع حصيلة وفيات الإعصار إلى 3845

أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق ليبيا ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دانيال" إلى 3845 حالة وفاة.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح الإعصار المتوسطي عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، غير أن درنة هي المتضرر الأكبر.

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ محمد الجارح، خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، إن "حصيلة الوفيات جراء الفيضانات ارتفعت إلى 3845 حالة، وفقاً للأرقام الموثقة والمسجّلة لدى وزارة الصحة (بحكومة الشرق)"، بحسب مراسل الأناضول.

وهذه الحصيلة قريبة من أخرى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، في 16 سبتمبر الجاري، حين أفادت بمصرع 3958 شخصاً وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، بينما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس (غرب) قبلها بثلاثة أيام مصرع أكثر من 6 آلاف شخص في المناطق الشرقية.

وتابع الجارح أن "عدد الوفيات تزايد بعد دفن 43 جثماناً جرى انتشالها السبت، وبكل أسى وحزن عدد الوفيّات المعلن سيكون في ازدياد كل يوم".

ولفت إلى أن النائب العام الصديق الصور "شكل لجنة لتوثيق وحصر الوفيّات واستقبال البلاغات عن المفقودين".

وأوضح الجارح أن "عدد الوفيات المعلن مرتبط فقط بالحالات التي جرى توثيقها من قِبل وزارة الصحة (بحكومة الشرق)، ولا تزال عمليات الحصر مستمرة، خاصة وأن هناك جثثا جرى دفنها دون توثيقها حتى اللحظة".

وعدّد أسباب تأخر إصدار بيانات نهائية بخصوص الوفيات، ومنها "عدم وجود منظومة واحدة لحصر الجثامين ومن ثم دفنها، فضلاً عن دفن بعض المتوفين دون التعرف عليهم".