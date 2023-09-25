أول سفير سعودي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني الأسبوع الجاري

يقدم سفير المملكة العربية السعودية لدى فلسطين نايف بن بندر السديري أوراق اعتماده الرسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله خلال أيام، وفق تصريحات لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على منصة "إكس".

وقال الشيخ اليوم: "نرحب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم خلال أيام أوراق اعتماده أمام الرئيس محمود عباس"، دون الإشارة لموعد محدد.

ولم يصدر إعلان رسمي من الرياض بشأن ذلك حتى الساعة 08:20 تغ.

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المملكة عينت السديري سفيرا فوق العادة مفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وذكرت الوكالة، آنذاك، أن السديري وهو أيضا سفير السعودية لدى الأردن، سلم نسخة من أوراق اعتماده إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، خلال مراسم أقيمت في مقر سفارة فلسطين بالعاصمة الأردنية عمان.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيرا لها لدى فلسطين، علما أنه كان للمملكة قنصلية عامة في القدس، لكنها أغلقت مع احتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 حيث كانت الضفة بما فيها القدس الشرقية، تخضع لإدارة أردنية آنذاك.