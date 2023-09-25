قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مساء الاثنين، نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة "حماس" شرقي قطاع غزة، عقب انتهاء تظاهرات خرجت لليوم التاسع على التوالي قرب السياج الفاصل.

وأفادت وكالة الأناضول، بأن طائرات إسرائيلية قصفت نقطة رصد عسكرية تابعة لحركة "حماس" في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وأن الموقع تستخدمه كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، لمراقبة الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي عقب انتهاء تظاهرات نظمها عشرات الشبان الفلسطينيين، لليوم التاسع على التوالي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف "قبل وقت قصير، باستخدام طائرة مسيرة، موقعاً عسكرياً لمنظمة حماس بقطاع غزة".

وأوضح أنه "بالقرب من هذا الموقع، أطلق مسلح فلسطيني النار على قوة إسرائيلية في وقت سابق الاثنين، خلال التظاهرات قرب السياج الحدودي، دون وقوع إصابات".

وأشار الجيش إلى أنه قواته، اعتقلت أيضا، فلسطينيين اثنين (لم يحدد هويتهما)، لدى محاولتهما اجتياز السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، وتم اقتيادهما للتحقيق".

وحتى الساعة 17:45 (ت.غ)، لم يصدر عن حركة حماس الفلسطينية تعليق حول البيان الإسرائيلي.

ومساء الأحد، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، موقعين عسكريين تابعين لـ "حماس" شرقي قطاع غزة، بعد نشوب عدة حرائق داخل مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة"، جراء إطلاق بالونات حارقة من القطاع، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأفادت الوكالة بأن الموقعين تستخدمهما كتائب "القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، لمراقبة الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ولليوم التاسع على التوالي، يتظاهر مئات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل "تنديدا باقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة بالضفة الغربية واستمرار حصار غزة".

وفي وقت سابق الاثنين، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة الشرطة الإسرائيلية وذلك لليوم الثاني على التوالي بمناسبة "يوم الغفران" اليهودي.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتتم على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.