إعلام عبري رسمي: وزير السياحة الإسرائيلي يصل الرياض بأول زيارة معلنة

قالت وسائل إعلامية عبرية إن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس وصل ووفد مرافق له، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة بمؤتمر منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يزور السعودية بشكل علني"، فيما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات السعودية بهذا الخصوص.

وسيشارك الوزير الإسرائيلي، خلال الزيارة التي تستمر يومين، في العديد من الفعاليات والمناقشات المهنية، وسيعقد اجتماعات مع نظرائه، مع التركيز على وزراء من الشرق الأوسط"، بحسب المصدر ذاته.

وخلال الشهور الأخيرة تزايد حديث مسؤولين إسرائيليين عن قرب تطبيع العلاقات مع السعودية، لكن الرياض أكدت في أكثر من مناسبة أن هذا لن يحدث إلا بعد التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.