الجيش الأردني يسقط مُسيرتين تحملان مواد مخدرة "قادمة من سوريا"

أعلن الجيش الأردني، الثلاثاء، إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة "قادمة من سوريا"، لترتفع بذلك أعداد المسيرات التي اسقطت منذ بداية العام الجاري إلى 11.

وأفاد الجيش الأردني، في بيان على موقعه الرسمي، بأن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأردنية".

وأضاف نقلاً عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول" أن "الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتان بكمية من مادة الكرستال (مخدرة)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

ومع إعلان اليوم، يرتفع عدد محاولات تسلل الطائرات المسيرة من سوريا للأردن والتي تم إحباطها خلال العام الجاري إلى 11، وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات، وفق رصد لوكالة الأناضول.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

وشهدت المملكة في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعاً أمنياً بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.