بمشاركة مسؤولين في الحكومة التركية.. السفارة السعودية في أنقرة تحتفل باليوم الوطني

شارك عدد من المسؤولين الأتراك في حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة السعودية في العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، احتفالا باليوم الوطني.

وحضر الحفل وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش ووزير التجارة عمر بولات ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم والسفير السعودي في أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر ورئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش.

وأعرب السفير السعودي في الرسالة التي قرأها مستشاره محمد الحربي، عن أمله بتحقيق المزيد من التعاون مع أنقرة لاسيما مع وجود رؤى مشتركة للسعودية وتركيا التي تحتفل بمئوية تأسيس الجمهورية.

وأعرب السفير السعودي عن شكره لتركيا على الدعم الذي قدمته لبلاده في ترشحها لاستضافة معرض إكسبو الدولي عام 2030.

وتطرق السفير للزيارة التي أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأنقرة في يونيو/حزيران وزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمدينة جدة السعودية في يوليو/تموز واصفا الزيارتين بأنهما "تتويج" للعلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن زيارة أردوغان لجدة توجت بتوقيع 9 اتفاقيات تشمل استثمارات مباشرة وفي قطاعات الصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

وأشاد السفير بالدور التركي والسعودي في حل المسائل الإقليمية وتمتع البلدين بإمكانيات اقتصادية كبيرة كعضوين في مجموعة العشرين، لافتا أنّ التعاون بين البلدين من مصلحة الشعبين والعالم.

بدورها، أكدت الوزيرة التركية على وجود روابط تاريخية وثقافية قوية بين "تركيا والسعودية الصديقتين والشقيقتين".

وشددت غوكتاش على أنّ التعاون الاستراتيجي بين البلدين يكتسب أهمية أكثر في مجابهة الأزمات التي يشهدها العالم.

وأشاد بن علي يلدريم بالزيارات المكثفة التي يجريها المواطنون الأتراك للسعودية وزيارة السعوديين لتركيا، وأثرها في معرفة الشعبين لبعضهما أكثر وتقريبهما من بعضهما.

وأكد أنّ الشركات التركية يزداد اهتمامها يوما بعد يوم بالفرص الموجودة في السعودية لا سيما في قطاع الإنشاءات.

وأشار يلدريم إلى استعداد الشركات التركية للمشاركة بتحقيق الرؤية السعودية في المستقبل.