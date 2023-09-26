"واي بي جي" الإرهابي يهاجم قرية ذبيان في محافظة دير الزور شرقي سوريا

شن عناصر من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، الاثنين، هجوماً على قرية ذبيان في محافظة دير الزور شرقي سوريا أسفر عن إصابة 10 مدنيين بجروح بينهم 4 أطفال.

وأفادت مصادر محلية للأناضول، أن إرهابيي التنظيم شنوا هجومًا بالمسيرات على القرية التي حررتها عشائر عربية من أيدي التنظيم في دير الزور.

وأشارت أن الهجوم أسفر عن إصابة 10 مدنيين بينهم 4 أطفال.

وتتواصل الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم بين العشائر العربية وإرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" في قرى المحمدية والطيانة والراغب وحردوب وبصيرة وغرانيج وشحيل.

كما لوحظ تحليق مروحيات تابعة للجيش الأمريكي بشكل منخفض على خط الاشتباكات.

وصباح اليوم، استأنفت قوات عشائر عربية في دير الزور عملية جديدة ضد "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي

واستطاعت قوات العشائر العربية تطهير نحو 33 قرية من الإرهاب في محافظات دير الزور والرقة والحسكة ومناطق في منبج بحلب خلال عمليات نفذتها في الفترة من 27 أغسطس/ آب إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023.

إلا أن قوات العشائر انسحبت من هذه القرى لاحقا لمنع سقوط ضحايا مدنيين في هجمات التنظيم الإرهابي، وقبلت الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع القوات الأمريكية (الوسيطة) في المنطقة.

وبذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، احتل تنظيم "واي بي جي" الإرهابي بدعم أمريكي دير الزور التي يشكل العرب كامل سكانها.

ويقوم التنظيم الإرهابي بتجنيد الأطفال العرب في المناطق التي يسيطر عليها، وإجبارهم على القتال في صفوفه.

ويبيع التنظيم النفط لحكومة النظام السوري بطرق غير مشروعة متجاوزا العقوبات الأمريكية، ويستخدم تلك الأموال لتمويل أنشطته ويحرم سكان المنطقة من الخدمات والمساعدات.