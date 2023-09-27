وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره البريطاني قرار بغداد حول الملاحة في خور عبد الله

بحث وزير خارجية الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، قرار العراق حول تنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الصباح مع كليفرلي، الأربعاء، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية ونقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وبحث الطرفان "آخر المستجدات في المنطقة وعلى رأسها تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق والقاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في ميناء خور عبد الله والمغالطات التاريخية التي تضمنها".

وأوضح البيان أن الوزيرين تطرقا "إلى مسألة إلغاء العراق لبروتوكول المبادلة الأمني في خور عبد الله مع الكويت والموقع عام 2008".

كما ناقش الوزيران "أواصر العلاقات التي تربط البلدين".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، سلمت الكويت بغداد مذكرة احتجاج على حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية حول تنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله في إطار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، خلال لقاء أحمد البكر مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي، مع سفير بغداد لدى بلاده المنهل الصافي، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

المذكرة جاءت بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين بغداد والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.

وخور عبد الله أحد أبرز ملفات قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليه في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود المشتركة.