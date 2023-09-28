الرئيس الجزائري يتسلّم أوراق اعتماد السفير التركي الجديد

تسلّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، أوراق اعتماد السفير التركي الجديد لدى بلاده، محمد مجاهد كوتشوك يلماز.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون تسلّم أوراق اعتماد 4 سفراء من بينهم السفير التركي.

وحضر أيضاً مراسم تسلّم أوراق اعتماد السفراء الأربعة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

من جانبها، علمت وكالة الأناضول من مصادر بالسفارة التركية لدى الجزائر أن مراسم تسلّم أوراق اعتماد السفير كوتشوك يلماز شهدت مباحثات حول سبل تطوير "العلاقات الديناميكية" بين البلدين.

وكان السفير كوتشوك يلماز قدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الجزائري في 28 أغسطس/ آب الماضي، وذلك بعد تعيينه في 22 يوليو/ تموز للمنصب من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.