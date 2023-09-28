السفير المصري الجديد: عازمون على الارتقاء بالعلاقات مع تركيا

أكد سفير مصر الجديد لدى تركيا، عمرو الحمامي، الأربعاء، اعتزامه العمل على الارتقاء بالعلاقات المصرية التركية.

جاء ذلك خلال تقديم سفير القاهرة لدى أنقرة، أوراق اعتماده كسفير لبلاده إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

وبحسب البيان، "قدم السفير عمرو الحمامي، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، كسفير لمصر لدى تركيا".

وعبر الحمامي إلى "الرئيس التركي عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدى تركيا بعد أكثر من 10 سنوات".

وأكد السفير المصري "اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات".

وفي وقت سابق الأربعاء، تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أوراق اعتماد السفير المصري الجديد لدى أنقرة، عمرو الحمامي، خلال استقباله في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

والتقط الرئيس أردوغان صورا تذكارية مع السفير المصري وأسرته وبعض أعضاء السفارة.

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلنت تركيا ومصر في بيان مشترك رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وترشيح صالح موطلو شن سفيرا لأنقرة لدى القاهرة، وعمرو الحمامي سفيرا لمصر في تركيا.