السلطات العراقية توقف 14 متهماً بعد حريق نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، توقيف 14 متهماً بقضية حريق قاعة الأفراح الذي تسبب بمصرع 94 شخصاً في محافظة نينوى شمالي العراق.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في نينوى، مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، وفق بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وقال البيان "تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على 14 متهماً، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث".

ونقل البيان عن الشمري قوله "إن نتائج التحقيق في فاجعة (قضاء) الحمدانية (حيث وقع الحريق) ستعلن خلال 72 ساعة، وستعرض على رئيس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه".

وأكد على "تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد".

وأشارت التحقيقات الجارية إلى "عدم وجود شروط الأمان والسلامة في القاعة التي كان بداخلها نحو (900) شخص خلال الحادث"، وفق المصدر ذاته.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 94 شخصاً وإصابة نحو 150 آخرين جراء الحريق الذي نشب في إحدى قاعات الأفراح بمدينة نينوى، وسط تضامن دولي مع الضحايا.

وأوعز رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد 3 أيام في كافة أنحاء البلاد على ضحايا الحادثة.