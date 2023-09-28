حلف الناتو يؤكد دعمه لأمن الأردن واستقراره

قال رئيس اللجنة العسكرية لقيادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأدميرال روب باور إن الحلف سيقوم بكل ما بوسعه لدعم أمن الأردن واستقراره.

حديث باور جاء في مقابلة مع التلفزيون الأردني الرسمي، أكد فيها أن المملكة "أهم حلفاء الناتو بالشرق الأوسط".

والثلاثاء، التقى باور قائد الجيش الأردني يوسف الحنيطي، في إطار زيارة غير معلنة المدة، يجريها إلى المملكة، وفق بيان للجيش.

وفي حديثه قال باور إن "الأردن بلد مهم للغاية بالنسبة للناتو، لأسباب عديدة أبرزها؛ موقعه الجغرافي، ولكونه آمن ومستقر، ولأهميته بالنسبة للدول المحيطة به".

ومنذ سنوات يعيش الأردن تحديات صعبة على حدوده الشمالية مع جارته سوريا؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية فيها.

وبين باور أن المملكة باتت "أنموذجاً" يحتذى به في مكافحة الإرهاب والتطرف للعديد من دول الشرق الأوسط والدول الأعضاء في حلف الناتو.

وتابع: "يتعين علينا توفير مزيد من الدعم للأردن فيما يتعلق بضمان أمنه ومراقبة حدوده، والوقوف إلى جانبه في محاربة الإرهاب والتطرف".

إلى جانب "توفير الدعم له أيضا فيما يتعلق باستضافته للاجئين، وعليه فإننا في الناتو سنقوم بكل ما بوسعنا لتحقيق ذلك"، وفق حديث باور.

وأثنى باور على دور عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، واصفاً إياه بأنه "حيوي وهام للغاية في جلب الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط، كما يتعامل مع جميع الدول بمساواة، ويتعاون مع حلف الناتو والعديد من المنظمات".

وأحبط الأردن خلال السنوات الماضية، مئات من محاولات التسلل والتهريب من سوريا بوسائل مختلفة، تطورت مؤخراً إلى استخدام الطائرات المسيرة؛ إذ أسقط جيش البلاد خلال العام الجاري 11 طائرة منها وتنوعت حمولتها بين المواد المخدرة والأسلحة والمتفجرات.

وشهدت المملكة في يوليو/ تموز الماضي اجتماعا أمنيا بين مسؤولين أردنيين وآخرين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

ويبلغ طول الحدود الأرنية مع سوريا نحو 375 كيلوا متراً، ما يجعله من أكثر الدول تأثراً بما تشهده الأخيرة.