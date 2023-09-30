استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الإسرائيلي، الجمعة، قرب مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل الرسمية مع إسرائيل) أبلغتها باستشهاد محمد جبريل رمانة متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البيرة (وسط)، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية".

وكانت وزارة الصحة أعلنت "إصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، وآخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية، في مدينة البيرة".

من جهتها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، في بيان مقتضب، إنها تلقت بلاغاً "عن إطلاق نار على سيارة وإصابات في منطقة جبل الطويل في البيرة قرب مستوطنة بساغوت".

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "منع طواقمها من تقديم الإسعاف لشاب مصاب في المكان".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن "جنود الاحتلال نصبوا كمينًا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما".

وأضافت الجنود شوهدوا "وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان".

بدوره ذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن "قوات جيش الدفاع أطلقت النار نحو شخصين ألقيا زجاجات حارقة نحو موقع عسكري بالقرب من بلدة (مستوطنة) بساغوت في منطقة رام الله".

وأضاف البيان: "رصدت قوة عسكرية الشابين حينما كانت تهم بنشاط استباقي في المنطقة، وأطلقت النار باتجاههما وتمكنت من تحييدهما".

وأشار الجيش، إلى أنّه "تم نقل المصابين الاثنين لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أنه "لم تقع أية إصابات" في صفوف قواته.

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، فضلا عن اعتداءات المستوطنين وهجماتهم.