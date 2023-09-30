العراق: إنجاز الربط الكهربائي مع الأردن وإطلاق التيار خلال أيام

أعلنت بغداد، السبت، إنجاز مشروع الربط الكهربائي مع الأردن "بشكل كامل"، مبينة أن إطلاق التيار "سيكون خلال أيام".

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" على موقعها الرسمي، نقلاً عن وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل.

ويهدف المشروع إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة تصل إلى 150 ميجاواط خلال المرحلة الأولى.

وقال فاضل إن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، مضيفاً: "الربط الأردني أنجز بالكامل بين الدولتين من خلال الحدود وخلال الأيام القادمة سنطلق التيار".

وأشار الوزير العراقي إلى أن "الربط الخليجي السعودي ماضٍ بشكل صحيح، ولا يوجد أي مشكلة".

وبين بأن "الوزارة (العراقية) أعطت وعودا سنة 2023 في أن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف".

وأوضح "نحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، وأيضا سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وضع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ونظيره العراقي مصطفى الكاظمي، حجر أساس لمشروع ربط كهربائي بين البلدين.

ويعاني العراق من فجوة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقارنة مع الاستهلاك الفعلي، البالغ أزيد من 23 ألف ميغاواط، مقارنة مع إنتاج بلغ سابقا 19 ألفا.

وفي يونيو / حزيران الماضي، دخل مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج حيز التنفيذ، وسط خطط بغداد لتأمين احتياجاتها من الكهرباء بالتزامن مع زيادة الطلب محليًا، بحسب ما أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن المقرر أن يمتد خط الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج من محطة الوفرة في الأراضي الكويتية إلى محطة الفاو جنوب العراق، بسعة تصل 600 ميغاواط كمرحلة أولى.