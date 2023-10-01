إدانات عربية للهجوم الإرهابي في أنقرة

أدانت السعودية ومصر والأردن والكويت وفلسطين، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة، صباح الأحد.

جاء ذلك في بيانات منفصلة لوزارات الخارجية في تلك البلدان.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة".

وأكدت الخارجية السعودية على "رفض المملكة لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف"، مجددة "دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب".

كما أدانت مصر، في بيان للخارجية بـ"بأشد العبارات" الهجوم الإرهابي الذي وقع في أنقرة

وأكدت القاهرة "تضامنها الكامل مع دولة تركيا الشقيقة حكومة وشعبا""، معربة عن "خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين".

وأدان الأردن، في بيان للخارجية، الهجوم الإرهابي ذاته.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الجمهورية التركية، ورفضها واستنكارها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب"، معربةً عن "تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

بدورها، أدانت الكويت الهجوم، وجاء في بيان رسمي أن "أمير الكويت وولي عهده يعربان في برقيتين إلى الرئيس التركي عن إدانتهما واستنكارهما للهجوم الإرهابي في أنقرة".

كما أدانت فلسطين، في بيان للخارجية، الهجوم "بأشد العبارات"، مؤكدة وقوفها مع تركيا وشعبها في مواجهة الإرهاب.

وشددت "على ثقتها بقدرة تركيا رئيساً وحكومةً وشعباً على مواجهة الإرهاب والانتصار عليه" وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وصباح الأحد، وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوماً، بحسب تصريحٍ لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفقاً للوزير، فقد قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، مشيرا إلى أن اثنين من عناصر الأمن التركي أصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.