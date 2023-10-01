رئيس الوزراء العراقي: "طريق التنمية" سيعزز العلاقات مع تركيا

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الأحد، إن مشروع "طريق التنمية" الدولي، سيعزز العلاقات المشتركة بين العراق وتركيا.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي بخصوص اللقاء الذي عقده السبت مع وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو.

وأوضح السوداني، أن مشروع طريق التنمية يعد من المشاريع المهمة والإستراتيجية التي تركز عليها الحكومة العراقية.

ونقل البيان عن السوداني قوله: "إن تنفيذه (مشروع طريق التنمية) سيعزز الروابط المشتركة بين العراق وتركيا وباقي دول المنطقة ضمن المصالح المشتركة".

وأشار إلى أن المشروع هو الممر الأفضل والأقصر والأقل تكلفةً من ناحية النقل والترانزيت وربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.

وثمّن السوداني حماس الجانب التركي للمشاركة في المشروع الكبير، مؤكداً ضرورة مواصلة الحوارات الفنية بين البلدين.

والسبت، بحث وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، مع نظيره العراقي رزاق السعداوي، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مشروع "طريق التنمية" الدولي.

ومشروع "طريق التنمية" الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي أواخر مايو/ أيار الماضي، يشمل الطريق البري والحديدي الممتد من العراق إلى تركيا وموانئها.

ويبدأ الطريق من ميناء الفاو في خليج البصرة، ومن المخطط أن يتكون من طريق بري وسكك حديدية بطول 1200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، وربطه بشبكة السكك الحديدية التركية.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية 2033 والثالثة 2050.