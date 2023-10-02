رئيس الإمارات يؤكد لأردوغان تضامن بلاده مع تركيا

أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضامن بلاده مع تركيا في مواجهة الإرهاب.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مساء الأحد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأوضحت الوكالة أن آل نهيان أكد للرئيس أردوغان تضامن الإمارات مع تركيا وشعبها الشقيق، مشدداً على وجود حاجة لتضافر الجهود الدولية لمجابهة الإرهاب بجميع صوره.

وعبر الرئيس الإماراتي عن صادق تمنياته لتركيا وشعبها بدوام الأمن والاستقرار والسلامة من كل مكروه.

كما أعرب آل نهيان عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذين أصيبا جراء العملية الإرهابية.

وصباح الأحد، وصل إرهابيان اثنان بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوماً، بحسب تصريحٍ لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

ووفقاً للوزير، فقد قام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، مشيرا إلى أن اثنين من عناصر الأمن التركي أصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار.