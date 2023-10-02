عبد الفتاح السيسي يعلن رسمياً ترشحه لولاية رئاسية جديدة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، ترشحه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة ختامية في "مؤتمر حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، حسب بث نقله التليفزيون الحكومي.

وفي كلمته قال السيسي: "تابعنا خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية كيف كانت وكيف أصبحت".

وأضاف: "عقدت العزم على ترشيح نفسي (...) في مدة رئاسية جديدة"، وسط تصفيق من الحضور.

ودعا السيسي المصريين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، مؤكدا رضاه بـ"نتيجة اختيار المواطنين".

كما دعا المصريين إلى أن "يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية للتعددية السياسية دون تجاوز أو تجريح"، معربا عن سعادته "كمواطن قبل أن يكون رئيسا بالتنوع الحالي في المرشحين".

وشدد على أن الانتخابات "إرادة الناس وليس الحاكم (..) أيا ما كانت النتيجة".

وتزامن الإعلان، مع ما شهدته أغلب الميادين الرئيسية في محافظات مصر من تنظيم مسيرات وفعاليات تأييد للرئيس المصري، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، وتقارير صحفية وإعلامية محلية.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن تكون الجولة الأولى للاقتراع داخل البلاد في 10 ديسمبر من العام الجاري، لمدة 3 أيام.

وتبلغ مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات، وسبق أن تولى السيسي الفترة الرئاسية الأولى لمدة 4 سنوات من 2014 إلى 2018، والفترة الثانية من 2018 لمدة 6 سنوات بعد تعديل دستوري شمل المدة لتنتهي مطلع العام المقبل.