مصر.. إصابة 38 شخصاً جراء حريق بمديرية أمن الإسماعيلية

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إصابة 38 شخصاً جراء حريق "ضخم" نشب في مديرية أمن مدينة الإسماعيلية شمال شرقي مصر.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن "سيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصاباً وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية"، مؤكدة السيطرة على الحريق وإخماده.

وذكرت الوزارة أن من بين الـ 26 مصاباً الذين تم نقلهم إلى المجمع الطبي في الإسماعيلية "24 حالة اختناق وحالتا حروق"، مبينة أن 7 منهم خرجوا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأشار بيان وزارة الصحة المصرية إلى أنها "رفعت حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء الحريق".

وكانت وسائل إعلام مصرية، من بينها قناتا "القاهرة الإخبارية" و"إكسترا نيوز" (خاصتان)، أفادتا في وقت سابق صباح الاثنين، بأن الحريق أسفر عن "إصابة 25 شخصا" في حصيلة أولية.

ولم يصدر بيان عن وزارة الداخلية بشأن الحريق وأسبابه حتى الساعة 7:05 ت.غ.