الأمم المتحدة ترسل أول جهاز إشعاعي لعلاج السرطان في شمال سوريا

بدعم من تركيا، أرسلت الأمم المتحدة أول جهاز إشعاعي لعلاج مرضى السرطان في شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أن هذه خطوة "كبيرة" لعلاج مرضى السرطان في شمال غربي سوريا.

وذكر أن أهمية هذه الخطوة أنه لم يكن بالإمكان سابقا إجراء جلسات العلاج الإشعاعي في الشمال السوري، مشيرا إلى أن المرضى كانوا يرسلون إلى تركيا.

وأضاف: "تم إرسال أول جهاز إشعاعي إلى شمال غربي سوريا بدعم من شركاء الأمم المتحدة والحكومة التركية".

وأوضح البيان أن الجهاز تم تركيبه في أكبر مشفى بمدينة عفرين وأن لديه قدرة على إجراء 40 جلسة علاج يوميا.

وأكد أن مسؤولين في وزارة الصحة التركية إلى جانب فنيين وأطباء سيشرفون على عمل الجهاز لمدة عام واحد وتدريب العاملين السوريين في القطاع الصحي.