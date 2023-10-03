عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

واصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح الثلاثاء، في رابع أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة اللأناضول عن شهود عيان قولهم إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى".

وأضاف الشهود أن الشرطة فرضت بالمقابل قيوداً عمرية على دخول المصلين إلى المسجد، بمنع الشبان الفلسطينيين من دخول المسجد خلال فترات الاقتحامات.

وكان مئات المستوطنين اقتحموا المسجد خلال اليومين الماضيين تلبية لدعوات منظمات يمينية إسرائيلية في مناسبة عيد "العرش" اليهودي.

ويقوم المستوطنون بجولات في باحات المسجد بمرافقة الشرطة الإسرائيلية ويحاولون أداء "طقوس تلمودية"، بحسب شهود عيان.

وبدأ عيد العرش (آخر الأعياد اليهودية الثلاثة، الفصح، الأسابيع، العرش) في 29 سبتمبر المنصرم ويستمر حتى 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويرتبط بذكرى ضياع اليهود في صحراء سيناء وسكنهم تحت المظلات وفي الخيام.

وعادة ما تزداد وتيرة الاقتحامات للمسجد خلال فترات الأعياد اليهودية، وتتم على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

وكانت الشرطة الإسرائيلية بدأت بالسماح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات للأقصى عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.