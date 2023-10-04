الرئيس الأمريكي يشكر أمير قطر لدوره في تبادل السجناء مع إيران

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن شكره لوساطة دولة قطر، التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من الأمريكيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بايدن، الثلاثاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وفي أغسطس/ آب 2023، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق بوساطة قطرية، لتبادل السجناء ورفع التجميد عن الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية والعراق.

وقالت وكالة قنا "أعرب الرئيس بايدن، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره العميق لوساطة دولة قطر التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم".

وأشاد بايدن خلال الاتصال بدور قطر "الفاعل والبناء على الساحة الدولية".

ونقلت الوكالة عن الأمير القطري تأكيده على "أهمية الحوار سبيلاً وحيداً لحل الخلافات وإرساء السلام".

وأشار بن حمد إلى أن "التزام قطر بدورها كوسيط دولي موثوق، لا تحده حدود إقليمية، بل يمتد للمساهمة في جهود إرساء السلام عالميا".

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه دعمها في مختلف المجالات"، وفق المصدر ذاته.

كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي 16 أغسطس الماضي، اعتبرت الخارجية القطرية، أن جهود الوساطة التي بذلتها الدوحة أفضت إلى التوافق بين الولايات المتحدة وإيران والتوصل لاتفاق تبادل السجناء بينهما، وفق متحدث الوزارة ماجد بن محمد الأنصاري.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن 5 من مواطني بلاده المحتجزين ظلما في طهران، أصبحوا في طريقهم إلى الوطن بعد الإفراج عنهم من قبل السلطات الإيرانية، كما أكد مسؤولون إيرانيون إطلاق واشنطن سراح 5 من مواطنيهم ضمن صفقة تبادل السجناء، ونقل أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية.