الإمارات تعلن نيتها إعادة فتح سفارتها في لبنان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، الخميس، أن رئيسها الشيخ محمد بن زايد ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة أبو ظبي في بيروت، التي أغلقت منذ أواخر 2021.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عقب لقاء جمع ابن زايد وميقاتي في قصر الشاطئ في العاصمة أبو ظبي.

واتفق الجانبان "على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى البلاد"، بحسب الوكالة.

وأكد ابن زايد خلال اللقاء على "موقف بلاده الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه".

وأعرب عن تمنياته للبنان أن "ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه الشقيق"، وفق "وام".

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين، وفق ذات المصدر.

من جهته، أطلع ميقاتي ابن زايد على التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها على مختلف المستويات.

وعبر رئيس الحكومة اللبنانية عن شكره وتقديره لرئيس الإمارات على الدعم المستمر الذي يحظى به لبنان من قبل الإمارات وكان له الأثر الطيب في نفوس الشعب اللبناني.

وأشار إلى أن مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة والدعم الذي قدمته إلى لبنان خلال المراحل السابقة أسهم في تعزيز قدرته على مواجهة العديد من التحديات.

ووصل ميقاتي الخميس إلى أبو ظبي في زيارة غير محددة المدة للقاء ابن زايد، وشارك في اللقاء سفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندن وعن الجانب الاماراتي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وكانت الامارات فرضت حظراً على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين ومن ثم رفعته وفي يونيو/ حزيران الماضي مع وضع قيود مشددة لناحية قبول الطلبات التي تقتصر على فئات محددة.

وأواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021 أعلنت الإمارات، سحب دبلوماسييها من لبنان ومنع مواطنيها من السفر إليه دعماً للسعودية، في ظل ما اعتبرته "نهجاً غير مقبول" من مسؤولين لبنانيين تجاه الرياض، وذلك بعد تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي حول حرب اليمن والتي اعتبرتها مسيئة ومتحيزة.